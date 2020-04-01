Самая большая проблема людей, которые оказались в закрытом пространстве - повышение тревоги, - психиатр о карантине
"Самая большая проблема людей, которые оказались закрытыми в определенном пространстве и с тем, что происходит вокруг - это повышение тревоги. Люди не знают, как им коммуницировать вместе с детьми или супругам друг с другом, когда они закрыты в одном пространстве 24 часа. Возникает повышенная тревога, паника, страх. Люди могут себе надумывать что-то роковое. Потому что мы знаем, что закрыли некоторые бизнесы, люди не могут работать. Они, возможно, даже не сэкономили столько. Тревога всегда возникает, когда есть преувеличенное незнание, что будет дальше, ощущение опасности. А также тревога возникает, когда человек переоценивает последствия происходящего, а также не доверяет своим возможностям. Надо иметь определенные упражнения, которые помогут снять это напряжение и тревогу ", - сказала Нетрусова.
Она отметила, что люди не могут остановить пандемию в мире и повлиять на это. Но могут выполнять без фанатизма меры личной гигиены: одевать резиновые перчатки, маски, держать расстояние, которое советуют.
"Они должны взять листочек и расписать, если у них произойдет какая-то серьезная ситуация и надо будет госпитализация, то что они должны зафиксировать чтобы это не было для них неожиданностью. Когда они распишут свои страхи, то поймут, что нет ничего такого панического. Даже тревоги и страхи надо расписать, когда их расписываешь и анализируешь, то понимаешь, что не так страшно", - отметила психиатр.
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