Роддомы для инфицированных беременных определят в каждой области, - Ляшко

1 апреля, 2020, 12:01

В каждой области будет определен роддом, куда будут привозить беременных с коронавирусной болезнью

Об этом на брифинге 1 апреля сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"На сегодня в каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые принимают больных с инфекционной болезнью. В то же время мы дали рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить определенное заведение, куда будут привозить беременных с коронавирусная болезнью для того, чтобы выделить определенные зеленые и красные зоны", - сказал Ляшко.

По его словам, будут учреждения "зеленые", в которые не должны попадать беременные с коронавирусом, и "красные", которые сосредоточатся на лечении больных с коронавирусом.

Напомним, в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.