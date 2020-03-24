Коронавирус: в Ирпене инфицирование подтвердили у беременной

24 марта, 2020, 22:33

В Киевской области коронавирусом заразилась беременная женщина в Ирпене

Об этом сообщил первый заместитель и. о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.

Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается коронавирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", - говорится в сообщении.