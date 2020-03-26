Путин на саммите G20 потребовал моратория на санкции и "реорганизации" глобальных международных организаций

26 марта, 2020, 23:16

Президент РФ Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" предложил ввести мораторий на санкции в отношении торговли товарами первой необходимости, объяснив это борьбой с пандемией коронавируса

Текст выступления Путина обнародовала пресс-служба Кремля.

"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию. ... Много чего сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение по товарам первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", - сказал Путин.

Президент РФ также раскритиковал глобальные международные организации и предложил их "реорганизовать".

"О глобальных международных организациях. Очевидно, что механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них нет. Для этого необходимо эффективно и как можно быстрее обработать и закончить все вопросы, связанные с их не реорганизацией", - сказал Путин.