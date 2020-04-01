Порошенко: Зеленский оказался перед выбором - выбрать или Украину, или Коломойского
Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью Еспресо.TV , Прямому и 5 каналу.
Порошенко ответил на вопрос о поддержке так называемого антиколомойского законопроекта и взаимодействии с МВФ.
"Я хочу подчеркнуть, что президент Владимир Зеленский оказался перед очень непростым выбором: выбрать или Украины, или Коломойского. К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше, я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. Чего? В какие игры мы стараемся играть, чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями ", - сказал Порошенко.
По его словам, выбор сейчас очень простой, или депутаты работают на Россию, потому что отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт Украины и российское наступление. Или нардепы работают над спасением государства. Потому что сегодня речь идет уже не о развитии, а о спасении государства.
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