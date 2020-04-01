От COVID-19 умер экс-президент победителей Лиги чемпионов

1 апреля, 2020, 08:46

От коронавируса в Сенегале скончался бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф

Об этом сообщает Teledakar.

У сенегальского функционера был диагностирован коронавирус, который и привел к его смерти.

68-летний Диуф руководил "Марселем" с 2005 до 2009 года. В последнее время он жил в Сенегале. При Диуфе "Марсель" дважды получал серебряные медали чемпионата Франции.

"Марсель" выиграл Лигу чемпионов в 1993 году.

Напомним, 21 марта бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса .

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