От COVID-19 умер экс-президент победителей Лиги чемпионов
1 апреля, 2020, 08:46
От коронавируса в Сенегале скончался бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф
Об этом сообщает Teledakar.
У сенегальского функционера был диагностирован коронавирус, который и привел к его смерти.
68-летний Диуф руководил "Марселем" с 2005 до 2009 года. В последнее время он жил в Сенегале. При Диуфе "Марсель" дважды получал серебряные медали чемпионата Франции.
"Марсель" выиграл Лигу чемпионов в 1993 году.
- Напомним, 21 марта бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-