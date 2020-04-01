На Тернопольщине на COVID-19 заболели 32 медика

1 апреля, 2020, 11:46

В Монастырисском районе Тернопольской области у 32 медиков был зафиксирован коронавирус, всего в районе зафиксировано 77 случаев болезни

Об этом сообщил председатель Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в Монастырисском районе зараженных коронавирус насчитывают 77 человек, из них 32 работника медперсонала. Среди медиков вирус распространился на 10 врачей, 14 медсестер и восемь младших медсестер.

Как отмечается, среди больных находятся пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детского сада, учитель, спасатель и председатель Монастырисской объединенной территориальной общины.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине уже 669 заражений COVID-19

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