 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине на COVID-19 заболели 32 медика

На Тернопольщине на COVID-19 заболели 32 медика


фото: reuters
В Монастырисском районе Тернопольской области у 32 медиков был зафиксирован коронавирус, всего в районе зафиксировано 77 случаев болезни

Об этом сообщил председатель Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в Монастырисском районе зараженных коронавирус насчитывают 77 человек, из них 32 работника медперсонала. Среди медиков вирус распространился на 10 врачей, 14 медсестер и восемь младших медсестер.

Как отмечается, среди больных находятся пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детского сада, учитель, спасатель и председатель Монастырисской объединенной территориальной общины.

  • Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине уже 669 заражений COVID-19

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

1 апреля, 2020 среда

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать