Коронавирус в Украине: подтверждено уже 669 заражений COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 669 случаев COVID-19.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 49 случаев;

Волынская обл. - 7 случаев;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случая;

г. Киев - 134 случая;

Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)

Кировоградская обл. - 6 случаев;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 12 случаев;

Полтавская обл. - 2 случаев;

Ривненская обл. - 15 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 52 случая;

Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случая;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В целом 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Среди пациентов, выздоровели - с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.