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Espreso.tvСпортШевченко вытолкнул Роналду из сборной лучших футболистов, которых тренировал Анчелотти

Шевченко вытолкнул Роналду из сборной лучших футболистов, которых тренировал Анчелотти


фото: Getty Images
Знаменитый итальянец Карло Анчелотти включил украинца Андрея Шевченко в сборную лучших футболистов, которых он тренировал

Об этом сообщает The Sun.

Шевченко в нападении сборной Анчелотти составил дуэт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. При этом итальянец проигнорировал Криштиану Роналду, игравшего под его руководством в "Реале".

Голкипер: Джанлуиджи Буффон

Защитники: Паоло Мальдини, Джон Терри, Тьягу Силва, Кафу

Полузащитники: Кака, Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан

Нападающие: Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович

Анчелотти тренировал Шевченко в "Милане".

Также итальянец ранее возглавлял итальянский "Ювентус", "Челси", французский ПСЖ и немецкую "Баварию".

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