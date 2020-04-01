Малая приватизация: в Николаеве во время аукциона цена дома культуры выросла в 560 раз - до почти 29 млн грн

1 апреля, 2020, 12:24

В ходе продажи дома культуры в Николаеве его стоимость выросла в 560 раз по сравнению с первоначальной стоимостью - это новый рекорд малой приватизации в Украине

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает hromadske.

Отметим, что малую приватизацию проводят с помощью системы Prozorro.Продажи, то есть она происходит в виде онлайн-аукционов. В ходе аукциона по продаже дома культуры в Николаеве цена на торгах выросла до 28,75 миллиона гривень.

"Успешные аукционы и рекордный рост цены на этом аукционе не исключение. Это положительная статистика нынешней малой приватизации", - заявил Сенниченко.

Предыдущий рекорд малой приватизации поставили, когда продавали гараж на 50 автомобилей: тогда в ходе торгов цена на лот выросла в 29 раз.

"Все это доказывает экспертное мнение, что в период финансовой нестабильности украинцы ищут возможности сохранить свои гривни. Так было в кризисном 2008, в турбулентном 2014", - добавил Сенниченко.

Напомним, что на период карантина в Украине решили отказаться от большой приватизации , в то же время проведение малой прекращать не стали.

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