Малая приватизация: в Николаеве во время аукциона цена дома культуры выросла в 560 раз - до почти 29 млн грн
Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает hromadske.
Отметим, что малую приватизацию проводят с помощью системы Prozorro.Продажи, то есть она происходит в виде онлайн-аукционов. В ходе аукциона по продаже дома культуры в Николаеве цена на торгах выросла до 28,75 миллиона гривень.
"Успешные аукционы и рекордный рост цены на этом аукционе не исключение. Это положительная статистика нынешней малой приватизации", - заявил Сенниченко.
Предыдущий рекорд малой приватизации поставили, когда продавали гараж на 50 автомобилей: тогда в ходе торгов цена на лот выросла в 29 раз.
"Все это доказывает экспертное мнение, что в период финансовой нестабильности украинцы ищут возможности сохранить свои гривни. Так было в кризисном 2008, в турбулентном 2014", - добавил Сенниченко.
- Напомним, что на период карантина в Украине решили отказаться от большой приватизации , в то же время проведение малой прекращать не стали.
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