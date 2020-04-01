Коронавирус в Испании: более 100 тыс. зараженных и новый рекорд смертности за сутки
1 апреля, 2020, 14:24
В Испании число зараженных коронавируса достигло 102 136 человек, страна с этим показателем вышла на второе место в мире после Италии
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
За сутки в Испании от COVID-19 умерли 864 человека, что стало суточным рекордом.
Всего с начала эпидемии в стране количество умерших от заражения составило 9053 человека.
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Испания стала третьей страной после Италии и США, где количество выявленных случаев заражения коронавируса перевалило за 100 тысяч.
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