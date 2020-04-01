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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Испании: более 100 тыс. зараженных и новый рекорд смертности за сутки

Коронавирус в Испании: более 100 тыс. зараженных и новый рекорд смертности за сутки


фото: reuters
В Испании число зараженных коронавируса достигло 102 136 человек, страна с этим показателем вышла на второе место в мире после Италии

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За сутки в Испании от COVID-19 умерли 864 человека, что стало суточным рекордом.

Всего с начала эпидемии в стране количество умерших от заражения составило 9053 человека.

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Испания стала третьей страной после Италии и США, где количество выявленных случаев заражения коронавируса перевалило за 100 тысяч.

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