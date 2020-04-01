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Espreso.tvСпортДжошуа заявил, что от коронавируса умер его близкий друг

Джошуа заявил, что от коронавируса умер его близкий друг


фото: BoxingScene
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что из-за коронавируса потерял близкого друга

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, от COVID-19 умер его близкий друг и несколько человек, которые имели отношение к его боксерскому залу.

"Тем, кто пострадал и потерял близких из коронавируса, я хочу сказать: держите высоко голову. Я также потерял людей, имеющих отношение к моему боксерского залу, близкого друга, друзей моих друзей. Это серьезно, когда этот вирус подбирается к твоему дому. даже такой бунтарь, как я, придерживается рекомендаций врачей", - сказал Джошуа.

  • Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.

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