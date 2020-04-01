Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко до 30 мая
1 апреля, 2020, 17:16
Печерский районный суд Киева до 30 мая продлил арест детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
Заседание проходило в закрытом формате из-за карантина и транслировалось на странице в Facebook "Free Dr Kuzmenko", передает УНИАН .
"В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения отказать, ходатайство следователя удовлетворить - продлить срок содержания под стражей подозреваемой до 30 мая включительно", - сказал следователь судья Олег Белоцерковец.
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- Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета по 12 июня 2020 года.
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