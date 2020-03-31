Запрет коллективных молитв и приглашений на свадьбу: в Израиле усилили карантин
Об этом сообщает news.co.il.
В частности, запрещается:
- сборы более двух человек.
- приглашение на свадьбу гостей. Церемония бракосочетания может проводиться только в присутствии родственников первой линии жениха и невесты, или людей, с которыми они проживают под одной крышей.
- проведение и участие в коллективной молитве, которая проводится не только в помещении, но и на открытом воздухе. Исключение: три раза в сутки возле Стены Плача будет проводиться молитва с участием десяти человек, для того чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса в еврейской святыни.
Вместе с тем до 20 ограничено количество лиц, которые могут присутствовать на похоронах. Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца.
Сокращено количество людей, выходящих на работу, с 30% (как сейчас) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.
Пасхальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, с участием родственников первой линии, проживающих под одной крышей.
Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса.
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