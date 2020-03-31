Власти Грузии из-за коронавируса ввели "сухой закон"
Об этом сообщает "Грузия Online".
"На время чрезвычайного положения запрещается функционирования объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в сообщении.
Также в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе, действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством без допуска потребителя в реализационное пространство.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
-
Напомним, в Грузии ввели комендантский час.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-