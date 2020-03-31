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Espreso.tvОбществоВласти Грузии из-за коронавируса ввели "сухой закон"

Власти Грузии из-за коронавируса ввели "сухой закон"

В Грузии с 31 марта запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает "Грузия Online".

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирования объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в сообщении.

Также в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе, действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством без допуска потребителя в реализационное пространство.

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