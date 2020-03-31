В Туркменистане власти запретили слово "коронавирус", людей в масках будут задерживать, - Репортеры без границ

31 марта, 2020, 14:56

В Туркменистане местные власти запретили использовать слово "коронавирус"

Об этом сообщает портал международной организации "Репортеры без границ" RSF, информирует 24 канал.

Слово "коронавирус" исключили из специальной брошюры, которую местное Министерство здравоохранения рассылает школам, больницам и предприятиям.

Людям, которые носят маски на улице и говорят о пандемии, грозит арест. При этом задерживать их будут сотрудники полиции в штатском.

Граждане Туркменистана имеют доступ только к провластной информации по распространению коронавируса. Ведь журналистам и СМИ также запретили писать о коронавирусе.

По словам властей, до сих пор в стране не обнаружили ни одного инфицированного коронавирусом.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - "дымом гармалы". Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркменцев создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактику различных инфекционных заболеваний.