В Туркменистане власти запретили слово "коронавирус", людей в масках будут задерживать, - Репортеры без границ
Об этом сообщает портал международной организации "Репортеры без границ" RSF, информирует 24 канал.
Слово "коронавирус" исключили из специальной брошюры, которую местное Министерство здравоохранения рассылает школам, больницам и предприятиям.
Людям, которые носят маски на улице и говорят о пандемии, грозит арест. При этом задерживать их будут сотрудники полиции в штатском.
Граждане Туркменистана имеют доступ только к провластной информации по распространению коронавируса. Ведь журналистам и СМИ также запретили писать о коронавирусе.
По словам властей, до сих пор в стране не обнаружили ни одного инфицированного коронавирусом.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - "дымом гармалы". Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркменцев создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактику различных инфекционных заболеваний.
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