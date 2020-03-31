В США спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса осенью
Об этом он сказал на брифинге, который транслировался пресс-службой Белого дома.
Фаучи считает, что причиной этого станет циклический характер коронавируса, а также легкость его передачи от человека к человеку.
В то же время он отметил, что к повторной вспышке США подойдут с большим вниманием, чем сейчас.
"То, что мы переживаем сейчас, это больше, чем просто усвоенные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, которых у нас не было раньше", - заявил Фаучи.
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Напомним, в США зарегистрировано более 160 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более трех тысяч человек умерли, более пять тысяч выздоровели.
Во всем мире зарегистрировано более 787 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 164 тысячи вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 37 тысяч пациентов.
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