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Espreso.tvОбществоВ США спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса осенью

В США спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса осенью


фото: reuters
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что осенью в стране может произойти повторная вспышка эпидемии коронавируса типа COVID-19

Об этом он сказал на брифинге, который транслировался пресс-службой Белого дома.

Фаучи считает, что причиной этого станет циклический характер коронавируса, а также легкость его передачи от человека к человеку.

В то же время он отметил, что к повторной вспышке США подойдут с большим вниманием, чем сейчас.

"То, что мы переживаем сейчас, это больше, чем просто усвоенные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, которых у нас не было раньше", - заявил Фаучи.

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Напомним, в США зарегистрировано более 160 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более трех тысяч человек умерли, более пять тысяч выздоровели.

Во всем мире зарегистрировано более 787 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 164 тысячи вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 37 тысяч пациентов.

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