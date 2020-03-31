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Espreso.tvОбществоТрамп Следующие 30 дней станут самыми сложными в борьбе с коронавируса

Трамп Следующие 30 дней станут самыми сложными в борьбе с коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие 30 дней станут самыми сложными в борьбе с коронавирусом

Об этом он сказал на брифинге , который транслировался пресс-службой Белого дома.

Трамп напомнил, что накануне мероприятия по противодействию коронавируса в США были продлены до 30 апреля.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как победить вирус. Следующие 30 дней тяжелые. Эти 30 дней очень важны", - сказал он.

Если следовать принятым мерам, то удастся спасти жизни более одного миллиона американцев, подчеркнул президент США.

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"Будущее в наших руках. Выбор и жертвы, на которые мы идем, станут определяющими в вопросе борьбы с пандемией", - добавил Трамп.

В США зафиксированы более 164 тысяч случаев заражения коронавируса, 3164 человека умерли.

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