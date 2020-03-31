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Espreso.tvОбществоВ Москве коронавирусаом заразился врач, который показывал Путину спецбольницу

В Москве коронавирусаом заразился врач, который показывал Путину спецбольницу


фото: reuters
У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Россия 24.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это, сказал, что президент "регулярно тестируется" и "все нормально".

Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в Подмосковье, которая принимает больных COVID-19.

24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.

Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.

Напомним, 27 марта пресс-секретарь Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.

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