В Мексике в связи с коронавирусом объявили режим ЧС
Об этом сообщает AP.
"Правительство Мексики расширило сворачивание всей "не жизненно важной деятельности" в частном секторе и запретило собрание более 50 человек для противодействия распространению коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продлится с 30 марта по 30 апреля", - говорится в сообщении.
Правительство страны пошло на такой шаг после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 до 1094, а летальных случаев - до 28.
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Мексиканские власти ранее уже остановила все "лишние" правительственные службы и запретила массовые собрания граждан.
Жителям старше 60 лет рекомендуется соблюдать домашний режим.
На утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, число смертей - 37 820, а выздоровели сейчас уже 165 659 человек.
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