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Espreso.tvОбществоТрамп прокомментировал возможность введения общенационального карантина в США

Трамп прокомментировал возможность введения общенационального карантина в США


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что в стране лучше не вводить режим общенационального карантина для борьбы против коронавируса

Об этом он сказал на брифинге, который транслировался пресс-службой Белого дома.

По его словам, вопрос о введении общенационального карантина обсуждался, однако было принято решение не прибегать к таким мерам.

"Я считаю, что наши граждане выполнили очень хорошую работу. Мы вам сообщим, если примем такое решение. На данный момент, я бы сказал, что это маловероятно", - сказал Трамп.

Он отметил, что власти США хорошо справляются и с текущими рекомендациями.

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"Я вижу результат. Я смотрю на улице. Посмотрите на улицы Нью-Йорка. Сегодня в час пик на Пятой авеню фактически никого не было. Я никогда раньше такого не видел, не было ни машин, ни прохожих", - добавил он .

В США зафиксировано более 164 тысяч случаев заражения коронавируса, 3164 человека умерли.

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