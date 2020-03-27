Убийство Шеремета: суд перенесли из-за того, что Антоненко не привезли из ИВС

27 марта, 2020, 17:25

Судебное заседание в отношении подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко перенесли на 2 апреля

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff.

"Суд по господину Антоненко перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привез господина Антоненко, а изолятор временного содержания (подразделение полиции) отказало следственному судье (!) в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью", - говорится в сообщении.

В комментарии Укринформу адвокат Антоненко Станислав Кулик уточнил, что это заседание касалось рассмотрения ходатайства защиты об изменении меры пресечения Антоненко.