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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд перенесли из-за того, что Антоненко не привезли из ИВС

Убийство Шеремета: суд перенесли из-за того, что Антоненко не привезли из ИВС


фото: rbc.ua
Судебное заседание в отношении подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко перенесли на 2 апреля

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff.

"Суд по господину Антоненко перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привез господина Антоненко, а изолятор временного содержания (подразделение полиции) отказало следственному судье (!) в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью", - говорится в сообщении.

В комментарии Укринформу адвокат Антоненко Станислав Кулик уточнил, что это заседание касалось рассмотрения ходатайства защиты об изменении меры пресечения Антоненко.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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