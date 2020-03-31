В Украине подтверждено уже 549 заражений коронавирусом COVID-19
Об этом сообщил Минздрав.
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 36 случаев;
Волынская обл. - 3 случая;
Днепропетровская обл. - 9 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 11 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 3 случая;
Черкасская обл. - 50 случаев;
Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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