SkyUp эвакуировала более 20 тыс. украинцев из 30 стран мира

31 марта, 2020, 14:23

Авиакомпания SkyUp Airlines с 19 до 27 марта выполнила более 100 специальных рейсов в 30 стран мира для эвакуации более 20 тысяч граждан

Об этом сообщается на сайте компании.

"В течение 9 дней, с 19 по 27 марта 2020 года, авиакомпания SkyUp Airlines выполнила более 100 специальных рейсов в 30 стран мира, чтобы дать возможность украинским и иностранным гражданам с видом на жительство в Украине вернуться домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсами, которые отправлялись из Украины, могли также воспользоваться иностранные граждане и украинцы с видом на жительство в других странах.

"Всего за это время мы перевезли около 20 800 пассажиров, среди них более 18 500 - это те, кто вернулся в Украину", - проинформировала в SkyUp.

Сообщается, что география полетов была значительно шире, чем карта регулярных рейсов: в основном это были полеты в страны Европы - Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Испанию, Францию, Великобританию, Литву, Германию, Швейцарию, Хорватию, Эстонию и др. Также выполнили специальные рейсы в страны Ближнего Востока и Кавказа, а еще - несколько дальнемагистральных рейсов в Казахстан, Индию, Шри-Ланку и Мальдивы.

В авиакомпании рассказали, что к эвакуации украинских граждан из-за рубежа были привлечены 10 самолетов, специальные рейсы организовали собственными ресурсами.