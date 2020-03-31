Гражданам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
На совещании у президента Владимира Зеленского обсудили процедуру ротации прибывших на обсервацию.
"Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что рост оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Кроме того, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое и очередей на границе уже нет.
А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина снизилось число преступлений и дорожно-транспортных происшествий.
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