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Espreso.tvОбществоГражданам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день

Гражданам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день


фото: ОП
Гражданам Украины, которые вернулись в страну из-за пандемии коронавируса и находятся на обсервации, будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

На совещании у президента Владимира Зеленского обсудили процедуру ротации прибывших на обсервацию.

"Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рост оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Кроме того, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое и очередей на границе уже нет.

А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина снизилось число преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

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