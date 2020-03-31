Шмыгаль заявил, что в Украине ежедневно производят более полумиллиона масок
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева в связи со скачком цен на изделия во время пандемии коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились, и на сегодня у нас производят точно больше, чем полмиллиона масок ежедневно", - сообщил он.
Шмыгаль также отметил, что этого недостаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы обеспечить рынок, медучреждения, аптеки.
"Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и растет. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями", - добавил он.
- Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева в связи со скачком цен на изделия во время пандемии коронавируса.
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