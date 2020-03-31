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Espreso.tvОбществоШмыгаль заявил, что в Украине ежедневно производят более полумиллиона масок

Шмыгаль заявил, что в Украине ежедневно производят более полумиллиона масок

Рынок Украины не был готов к такому массовому использованию медицинских масок в связи с коронавирусом

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева в связи со скачком цен на изделия во время пандемии коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились, и на сегодня у нас производят точно больше, чем полмиллиона масок ежедневно", - сообщил он.

Шмыгаль также отметил, что этого недостаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы обеспечить рынок, медучреждения, аптеки.

"Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и растет. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями", - добавил он.

  • Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева в связи со скачком цен на изделия во время пандемии коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185577

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