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Espreso.tvОбществоАМКУ открыло дело из-за подорожания масок в аптеках в 10 раз

АМКУ открыло дело из-за подорожания масок в аптеках в 10 раз


фото: reuters
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева в связи со скачком цен на изделия во время пандемии коронавируса

Об этом в Facebook сообщил глава областного отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

По словам Хмельницкого, жалобы в АМКУ на подорожание медицинских масок поступают с начала марта. Он уточнил, что по состоянию на конец марта одноразовые маски в аптеках Киева стоят от 24-30 грн за штуку.

Представитель антимонопольного комитета уточнил, что маски из аптек начали исчезать еще до выявления первых больных коронавирусом в Украине.

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - уточнил Хмельницкий.

В АМКУ считают, что такой "скачок" цен во всех сетях имеет все признаки согласованных антиконкурентных действий.

В случае, если нарушения будут доказаны, уличенным в завышении цен компаниям будет грозить штраф в размере до 10% их дохода за предыдущий год.

Перечень компаний, в отношении которых начато рассмотрение (может быть изменен или дополнен):

  • Аптека низких цен ТМ,

  • Аптека низких цен плюс,

  • Столичный медицинский альянс,

  • Виталюкс,

  • Аптекарь,

  • Сириус-95,

  • Гелиантус,

  • Аптечное объединение Биокон,

  • Фармация

  • Аптека низких цен К,

  • Аптека № 1 Трансфарм,

  • Благодия,

  • Лекфарм,

  • Аптека АНЦ,

  • Аптека НЦ,

  • Рецепты жизни,

  • Цитрус-Фарм,

  • Альго-Фарм,

  • Технокомплекс,

  • Калина медицинская производственная компания,

  • Стиролоптфармторг,

  • ТД Кампус коттон клаб,

  • Возраст-А,

  • Оптима-Фарм,

  • ЛТД.

 

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