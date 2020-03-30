АМКУ открыло дело из-за подорожания масок в аптеках в 10 раз
Об этом в Facebook сообщил глава областного отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.
По словам Хмельницкого, жалобы в АМКУ на подорожание медицинских масок поступают с начала марта. Он уточнил, что по состоянию на конец марта одноразовые маски в аптеках Киева стоят от 24-30 грн за штуку.
Представитель антимонопольного комитета уточнил, что маски из аптек начали исчезать еще до выявления первых больных коронавирусом в Украине.
"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - уточнил Хмельницкий.
В АМКУ считают, что такой "скачок" цен во всех сетях имеет все признаки согласованных антиконкурентных действий.
В случае, если нарушения будут доказаны, уличенным в завышении цен компаниям будет грозить штраф в размере до 10% их дохода за предыдущий год.
Перечень компаний, в отношении которых начато рассмотрение (может быть изменен или дополнен):
-
Аптека низких цен ТМ,
-
Аптека низких цен плюс,
-
Столичный медицинский альянс,
-
Виталюкс,
-
Аптекарь,
-
Сириус-95,
-
Гелиантус,
-
Аптечное объединение Биокон,
-
Фармация
-
Аптека низких цен К,
-
Аптека № 1 Трансфарм,
-
Благодия,
-
Лекфарм,
-
Аптека АНЦ,
-
Аптека НЦ,
-
Рецепты жизни,
-
Цитрус-Фарм,
-
Альго-Фарм,
-
Технокомплекс,
-
Калина медицинская производственная компания,
-
Стиролоптфармторг,
-
ТД Кампус коттон клаб,
-
Возраст-А,
-
Оптима-Фарм,
-
ЛТД.
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