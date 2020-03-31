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Espreso.tvОбществоРеферендум о продаже земли иностранцам может пройти уже в этом году, - "Слуга народа"

Референдум о продаже земли иностранцам может пройти уже в этом году, - "Слуга народа"


фото: rbc.ua
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам пройдет в этом году

Об этом он сказал 30 марта в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV .

Корниенко объяснил, что сначала нужно принять закон о референдуме.

"Думаю, когда мы выйдем из этого пике и вернемся по карантину к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме". Когда этот закон вступит в действие, мы можем начинать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке земли. Надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закона об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - отметил он.

  • Напомним, вчера 259 народных депутатов проголосовали за принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
  • Согласно новому закону, иностранцы не смогут покупать украинскую землю, пока за разрешение на это не проголосуют украинцы на референдуме.

 

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