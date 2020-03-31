"Ливерпуль" может вернуть звездного футболиста "Манчестер Сити"

31 марта, 2020, 19:11

Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант возвращения вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга

Об этом сообщает L'Equipe.

"Манчестер Сити", может на два сезона остаться без Лиги Чемпионов и этим хотят воспользоваться руководители "Ливерпуля", чтобы снизить цену на вингера "Сити", сейчас его стоимость оценивается в 150 млн евро.

Стерлинг выступал за "Ливерпуль" с 2010-го по 2015-й год, проведя за это время 95 матчей. Летом 2015 года он перешел в "Манчестер Сити" за 63 млн евро.

В текущем сезоне Стерлинг провел 39 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.