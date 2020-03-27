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Espreso.tvСпортАнглийские клубы хотят забрать чемпионство у "Ливерпуля"

Английские клубы хотят забрать чемпионство у "Ливерпуля"


фото: Getty Images
Ряд клубов АПЛ выступают за немедленную остановку английского чемпионата и его переигровки в будущем

Об этом сообщает The Athletic .

По информации источника, на прошлой неделе во время встречи представителей всех 20 клубов АПЛ было решено, что сезон должен быть доигран. Однако сейчас мнение некоторых клубов изменилось. В частных беседах боссы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на критические финансовые последствия. Также есть мнение, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса неправильно с этической точки зрения.

Для принятия решения о судьбе чемпионата Англии нужны голоса 14 клубов из 20. Если клубы проголосуют против доигрывание текущего сезона - "Ливерпуль" потеряет возможно чемпионство.

После 29-ти туров в активе "Ливерпуля" 82 балла, в "Манчестер Сити", который идет вторым в активе 57 очков. Для досрочного чемпионства "красным" нужно победить в двух матчах.

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