Английские клубы хотят забрать чемпионство у "Ливерпуля"
Об этом сообщает The Athletic .
По информации источника, на прошлой неделе во время встречи представителей всех 20 клубов АПЛ было решено, что сезон должен быть доигран. Однако сейчас мнение некоторых клубов изменилось. В частных беседах боссы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на критические финансовые последствия. Также есть мнение, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса неправильно с этической точки зрения.
Для принятия решения о судьбе чемпионата Англии нужны голоса 14 клубов из 20. Если клубы проголосуют против доигрывание текущего сезона - "Ливерпуль" потеряет возможно чемпионство.
После 29-ти туров в активе "Ливерпуля" 82 балла, в "Манчестер Сити", который идет вторым в активе 57 очков. Для досрочного чемпионства "красным" нужно победить в двух матчах.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня .
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