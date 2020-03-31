Правительство разрешило зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины

31 марта, 2020, 17:12

Больные Коронавирусная болезнью или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении расстоянии не менее 1,5 метра ", - говорится в сообщении.

Правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции людей.

Также в постановлении отмечается, что лица, которые посещали страны или регионы с местной передачей вируса в общине (кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), считаются имевшими контакт с больным указанной болезнью, и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями.

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