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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Армения ввела чрезвычайное положение

Коронавирус: Армения ввела чрезвычайное положение


фото: reuters
Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в стране на месяц в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что чрезвычайное положение вводится в стране с 16 марта по 16 апреля. Решение Кабинета министров Армении должен одобрить сегодня парламент.

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По состоянию на 16 марта в Армении подтверждены 30 случаев коронавируса. Один из пациентов уже вылечился. Более 300 человек остаются на карантине.

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