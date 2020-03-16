Коронавирус: Армения ввела чрезвычайное положение
16 марта, 2020, 16:14
Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в стране на месяц в связи с распространением коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что чрезвычайное положение вводится в стране с 16 марта по 16 апреля. Решение Кабинета министров Армении должен одобрить сегодня парламент.
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По состоянию на 16 марта в Армении подтверждены 30 случаев коронавируса. Один из пациентов уже вылечился. Более 300 человек остаются на карантине.
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