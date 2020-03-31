Названо имя убитого российским снайпером бойца ООС
31 марта, 2020, 12:56
В зоне ООС погиб боец из Виннитчины Владимир Мовчанюк
Об этом сообщила пресс-служба местной ОГА.
"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г. погиб во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - говорится в сообщении.
Военнослужащий проживал в селе Андреевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.
Предварительно захоронение бойца планируется в родном селе Андреевка.
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