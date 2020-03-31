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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты совершили 18 обстрелов, убит украинский военный, ранены еще четверо

Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили 18 обстрелов, убит украинский военный, ранены еще четверо

В понедельник, 30 марта, российские войска на Донбассе 18 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли по позициям Объединенных сил в районе Водного и возле Лебединского с 82-мм минометов, выпустив 22 мины, рядом с Павлополем захватчики выпустили 15 мин с 82-мм минометов и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Позиции возле Авдеевки российские террористы обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов россияне дважды обстреляли защитников Песков.

По окрестностям Невельского оккупанты били из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции возле Новотошковского и Новгородского из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского и Луганского российские террористы обстреляли военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Хутор Вильный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитниках Шумов враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Объединенные силы ответили оккупантам на обстрелы прицельным огнем.

30 марта в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще один - боевое поражение.

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