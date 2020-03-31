Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили 18 обстрелов, убит украинский военный, ранены еще четверо
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли по позициям Объединенных сил в районе Водного и возле Лебединского с 82-мм минометов, выпустив 22 мины, рядом с Павлополем захватчики выпустили 15 мин с 82-мм минометов и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
Позиции возле Авдеевки российские террористы обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов россияне дважды обстреляли защитников Песков.
По окрестностям Невельского оккупанты били из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции возле Новотошковского и Новгородского из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новолуганского и Луганского российские террористы обстреляли военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Хутор Вильный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
По защитниках Шумов враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Объединенные силы ответили оккупантам на обстрелы прицельным огнем.
30 марта в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще один - боевое поражение.
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