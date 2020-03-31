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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье более 12 тыс. человек самоизолировались, - ОГА

На Закарпатье более 12 тыс. человек самоизолировались, - ОГА

По состоянию на 30 марта в Закарпатской области на самоизоляции находятся 12 329 человек

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Шинкарюк, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 30 марта на Закарпатье 12329 человек находится на самоизоляции на территории области", - сообщил Шинкарюк.

Также он добавил, что эта цифра меняется ежедневно, потому что люди продолжают возвращаться домой из-за границы.

Кроме лиц, которые заехали на территорию области через закарпатскую границу, есть также люди, которые вернулись домой через Львовскую область. Данные об этих людях собирает власть на местах, они ежедневно мониторят ситуацию в городах, селах и ОТГ области, также контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами.

  • Во всех областях Украины и в Киеве обустроили временные пункты приема и сортировки зараженных коронавирусом.

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