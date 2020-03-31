В Украине обустроили пункты приема зараженных коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пункты приема больных обустроили на территориях учреждений здравоохранения первой волны. В этих пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19 в специализированные учреждения здравоохранения.
"Установление пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни", - отметили в ГСЧС.
По состоянию на 30 марта во всех областях страны и в Киеве было установлено 217 таких пунктов.
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