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Espreso.tvОбществоВ Украине обустроили пункты приема зараженных коронавирусом

В Украине обустроили пункты приема зараженных коронавирусом

Во всех областях Украины и в Киеве обустроили временные пункты приема и сортировки зараженных коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пункты приема больных обустроили на территориях учреждений здравоохранения первой волны. В этих пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19 в специализированные учреждения здравоохранения.

"Установление пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 30 марта во всех областях страны и в Киеве было установлено 217 таких пунктов.

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