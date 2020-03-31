На Луганщине украинский военный подорвался на мине
31 марта, 2020, 11:28
31 марта в районе населенного пункта Екатериновка Луганской области подорвался военный
Об этом сообщили в штабе ООС.
"На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий подорвался на противопехотной мине", - говорится в сообщении.
Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое.
По предварительным данным штаба, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
"Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.
- Напомним, 30 марта российские войска в Донбассе 18 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов. От пули снайпера погиб боец. Еще четверо получили ранения.
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