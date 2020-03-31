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Espreso.tvОбществоМинздрав: в Украине около 15% инфицированных коронавируса составляет молодежь

Минздрав: в Украине около 15% инфицированных коронавируса составляет молодежь

Около 15% больных СOVID-19 в Украине составляет молодежь в возрасте от 11 до 30 лет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

"Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине - люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины по мерам от инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве отметили, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.

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