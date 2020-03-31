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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине может быть продлен до второй половины мая, - Аваков

Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков. Журналисты уточнили, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах.

"До второй половины мая, думаю", - ответил Аваков.

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