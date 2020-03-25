Месси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

25 марта, 2020, 08:51

Футболист "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделили по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Средства пожертвованные Месси, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине футболиста, в Аргентине. Деньги пойдут на покупку необходимого медицинского оборудования и средств защиты.

Гвардиола пожертвовал 1 млн евро благотворительному фонду на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницах Каталонии.

Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более 1 млн евро. Они профинансируют три отделения интенсивной терапии для пациентов, страдающих от коронавируса в клиниках Лиссабона и Порту.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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