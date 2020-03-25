Месси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Средства пожертвованные Месси, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине футболиста, в Аргентине. Деньги пойдут на покупку необходимого медицинского оборудования и средств защиты.
Гвардиола пожертвовал 1 млн евро благотворительному фонду на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницах Каталонии.
Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более 1 млн евро. Они профинансируют три отделения интенсивной терапии для пациентов, страдающих от коронавируса в клиниках Лиссабона и Порту.
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