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Espreso.tvСпортМесси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Месси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом


фото: Getty Images
Футболист "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделили по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Средства пожертвованные Месси, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине футболиста, в Аргентине. Деньги пойдут на покупку необходимого медицинского оборудования и средств защиты.

Гвардиола пожертвовал 1 млн евро благотворительному фонду на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницах Каталонии.

Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более 1 млн евро. Они профинансируют три отделения интенсивной терапии для пациентов, страдающих от коронавируса в клиниках Лиссабона и Порту.

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