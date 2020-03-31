Коронавирус: во Львовской области выздоровела женщина, - ОГА

31 марта, 2020, 11:39

Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой обнаружили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В 50-летней львовянки диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.

По словам главы департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест - отрицательные.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - отметил Васька.

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.