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Espreso.tvОбществоКоронавирус: во Львовской области выздоровела женщина, - ОГА

Коронавирус: во Львовской области выздоровела женщина, - ОГА


фото: reuters
Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой обнаружили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В 50-летней львовянки диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.

По словам главы департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест - отрицательные.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - отметил Васька.

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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