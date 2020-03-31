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Espreso.tvОбществоКарантин: Кличко предупредил о штрафе в 17 тыс. грн за первое нарушение и еще более жесткие санкции - за повторные

Карантин: Кличко предупредил о штрафе в 17 тыс. грн за первое нарушение и еще более жесткие санкции - за повторные


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о штрафах за нарушение условий карантина

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующее: первое нарушение - штраф 17 тыс. грн., второе - 34 тыс. грн и для тех, кто совсем не понимает и нарушат правила третий раз - уголовная ответственность", - сказал Кличко.

Он скзав, что киевляне должны приобщиться и предоставлять информацию об известных случаях либо заболевания людей, контактировавших с потенциально больными.

"Я убежден, что если люди не понимают слов или объяснений, они должны за это платить. Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 грн до 3400 грн за нарушение правил благоустройства - тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения", - сказал столичный мэр.

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