Болгария обязала всех жителей носить маски
Об этом сообщает БГНЕС .
Распоряжение вступило в силу с понедельника, 30 марта. Министр внутренних дел и региональные губернаторы отвечают за организацию контроля.
Следить за выполнением решения будут правоохранительные органы.
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В распоряжении отмечается, что такие меры принимаются "для сдерживания распространения эпидемии COVID-19, которая является серьезной чрезвычайной ситуацией для населения".
В Болгарии зафиксировано 359 случаев заболевания коронавирус, 5 из них за последние сутки. Летальных случаев не зафиксировано, вылечились 17 человек.
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