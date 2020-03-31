Болгария обязала всех жителей носить маски

31 марта, 2020, 11:41

Власти Болгарии приняли решение обязать всех жителей страны носить защитную маску, когда они находятся в закрытых или открытых общественных местах

Об этом сообщает БГНЕС .

Распоряжение вступило в силу с понедельника, 30 марта. Министр внутренних дел и региональные губернаторы отвечают за организацию контроля.

Следить за выполнением решения будут правоохранительные органы.

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В распоряжении отмечается, что такие меры принимаются "для сдерживания распространения эпидемии COVID-19, которая является серьезной чрезвычайной ситуацией для населения".

В Болгарии зафиксировано 359 случаев заболевания коронавирус, 5 из них за последние сутки. Летальных случаев не зафиксировано, вылечились 17 человек.