Земельный закон: ОПЗЖ попыталась заблокировать президиум Рады

30 марта, 2020, 20:31

Группа нардепов от фракции ОПЗЖ попыталась заблокировать президиум Верховной Рады во время рассмотрения закона о рынке земли

Об этом передает Еспресо.TV.

Представители ОПЗЖ говорят, что в зале не более 135 депутатов. Хотя на табло во время регистрации высветилось 230.

После спора, который длился несколько минут, заседание было возобновлено. Первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук продолжил рассмотрение поправок к земельному закону.

Напомним, что 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

3 января 2020 года в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2178-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривал запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет должен утратить силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

К документу было подано 4018 поправок. Наибольшее количество правок - 3102 - внесли депутаты от ОПЗЖ.