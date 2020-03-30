Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса
Об этом сообщает Daily Mail .
"Испанская принцесса Мария Тереза умерла в возрасте 86 лет вследствие инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, представитель королевской семьи династии Пармских Бурбонов умерла в четверг, 26 марта, в результате подтвержденного заражения коронавирусом. О смерти сообщил его младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармская.
Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон, у которых было всего шестеро детей.
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Семья Пармских Бурбонов - младшая ветвь испанской королевской семьи, принцесса Мария Тереза была двоюродной сестрой нынешнего короля Испании Филиппа VI.
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