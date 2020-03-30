В Испании второй день подряд более 800 погибших от коронавируса

30 марта, 2020, 15:13

В Испании число погибших от коронавируса COVID-19 за сутки выросло на 812 человек

Об этом сообщает El Pais.

"Согласно официальным цифрам от Минздрава Испании, за последние 24 часа от коронавируса умерли 812 человек", - говорится в сообщении.

Всего в стране от болезни умерли 7340 человек.

По данным Минздрава, за последние сутки в Испании заболели еще 6398 человек. Общее количество зарегистрированных случаев составляет 85 195, что превышает уровень заболеваемости в Китае на около 4 тыс. селовек.

Среди больных 12 298 медработников.

В то же время в стране выздоровели 16780 человек.

Сейчас, по данным Worldmeters, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 735 276. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 34813 пациентов умерли, 156137 выздоровели.