В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 480 человек, - МОЗ
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки количество заражений выросла на 62 случая.
Сейчас заболевание распространяется по Украине (без учета временно оккупированных Россией территорий) следующим образом:
- Винницкая область - 23 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 8 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- г. Киев - 102 случая;
- Киевская область - 49 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 11 случаев;
- Сумская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 60 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черновицкая область - 75 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
Данных о распространении коронавируса на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя пока нет.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Всего с начала 2020 году в Центр поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Напомним, по состоянию на 22:00 воскресенья, 29 марта, в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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