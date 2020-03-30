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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 480 человек, - МОЗ

В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 480 человек, - МОЗ

По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло уже до 480 человек

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки количество заражений выросла на 62 случая.

Сейчас заболевание распространяется по Украине (без учета временно оккупированных Россией территорий) следующим образом:

  • Винницкая область - 23 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 8 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • г. Киев - 102 случая;
  • Киевская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 11 случаев;
  • Сумская область - 9 случаев;
  • Тернопольская область - 60 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черновицкая область - 75 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данных о распространении коронавируса на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя пока нет.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Всего с начала 2020 году в Центр поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19.

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