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Espreso.tvОбществоВ Украине уже зафиксированы 475 случаев заболевания COVID-19

В Украине уже зафиксированы 475 случаев заболевания COVID-19


фото: Укрінформ
По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксированы 475 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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