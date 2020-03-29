В Украине уже зафиксированы 475 случаев заболевания COVID-19
29 марта, 2020, 22:09
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По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксированы 475 случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
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