В США уже 142 тысячи больных COVID-19

30 марта, 2020, 10:22

По состоянию на 30 марта в мире зарегистрировали 722 289 случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные Центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

За время пандемии болезнь победили 151951 человек. Также во всем мире зарегистрировали 33983 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус подтвердили у 142 356 человек, из которых вылечились 4767 человек, умерли - 2393.

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В Италии уже заболели 97689 человек. В то же время умерли там 10779 человек вылечились 13030 больных.

Испания отчитывается о 80 110 инфицированных. Среди них 14709 выздоровели, умерли 6803 человека.