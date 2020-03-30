В Бразилии суд запретил президенту Болсонару агитировать против карантина

30 марта, 2020, 16:40

Суд в Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаиру Болсонару распространять рекомендации и информацию, направленные против ограничительных мер для сдерживания коронавируса

Судья распорядилась прекратить правительственную кампанию под названием Бразилия не может остановиться, а чиновникам велела воздерживаться от агитации или публикации информации о коронавирусе, которые не имеют научного обоснования, сообщает DW.

Правительства дали сутки на то, чтобы обнародовать официальное заявление, в котором объясняется, что кампания Бразилия не может остановиться не соответствует научным критериям и фактам. Кроме того, суд вернул церкви на карантин, отменив указ президента, согласно которому разрешалось посещать религиозные учреждения во время пандемии.

Ранее президент Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мероприятиями.

Он в очередной раз назвал коронавирус "небольшим гриппом" и раскритиковал СМИ за распространение страхов.

Также он заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии мероприятия.

Правительство Бразилии, следуя идее президента, подготовило рекламную кампанию под лозунгом Бразилия не может остановиться. В соцсетях распространяется видео, где голос за кадром перечисляет профессии, ради которых страна не должна останавливаться, говоря о компаниях, которые вынуждены сокращать рабочие места и закрывать производства.